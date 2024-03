Audio VAR Maignan Castellanos in Lazio Milan, spunta il RETROSCENA: ecco cosa si sono detti con Di Bello nel match dell’Olimpico

Nel corso di Open Var di Dazn, è stato svelato il dialogo intercorso tra la sala VAR e l’arbitro Marco Di Bello nel corso di Lazio Milan, nell’occasione del contatto in area di rigore tra Maignan e Castellanos, che il direttore di gara ha deciso di non sanzionare con il fallo da rigore.

DI BELLO – «Per me non c’è nulla. E’ in scivolata sull’uscita precedente».

VAR – «Check completato, hai visto bene, non l’ha presa con la mano e colpisce prima il pallone».

