Aumento di capitale Juventus, ecco a cosa servirà: dove andranno i 200 milioni. Dettagli e ultimi aggiornamenti in casa bianconera

A cosa serviranno i 200 milioni di euro di aumento di capitale? Lo ha spiegato la stessa Juventus, nel dettaglio, nel prospetto informativo relativo all’operazione.

I 127 milioni già iniettati da Exor sono serviti soprattutto per gestire i flussi di cassa negativi, dovuti alla mancata partecipazione alle coppe europee, per pagare i debiti verso i club per giocatori acquistati nelle campagne trasferimenti degli anni precedenti e per diminuire l’indebitamento. I restanti proventi netti della ricapitalizzazione, 69 milioni, verranno invece utilizzati «per finanziare il fabbisogno finanziario totale netto del gruppo per i 12 mesi successivi alla data del prospetto stimato in circa Euro 48 milioni e per la restante parte (circa Euro 21 milioni) per ridurre il livello di indebitamento finanziario non corrente».

