Auriemma gela il Milan sul possibile colpo: «Ormai è già dell’Inter». Le sue dichiarazioni sull’obiettivo rossonero

Tra gli obiettivi di mercato del Milan c’è anche Zielinski. Di seguito le parole di Auriemma sul centrocampista in scadenza con il Napoli.

AURIEMMA – «Il Napoli è in piena confusione, Zielinski se fosse rimasto Elmas non avrebbe più giocato perché tanto ormai è dell’Inter. Osimhen va via quando vuole e ha firmato un rinnovo da 11 milioni, mentre Kvara guadagna 10 volte meno»

