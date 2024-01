Gabbia Milan, è fatta per il rientro: sbarco a Milano e nuovo esordio, i dettagli e le novità sul difensore

È davvero tutto fatto per il ritorno al Milan di Matteo Gabbia: in queste ore sbarcherà a Milano il centrale che ha interrotto il prestito con il Betis con sei mesi d’anticipo.

Ovviamente Gabbia non sarà disponibile per la sfida di questa sera con il Cagliari, ma dovrebbe fare il suo esordio già in occasione della sfida contro l’Empoli. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

