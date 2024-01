Kelly Milan possibile già a gennaio? Svelato il piano del club rossonero per quanto riguarda il difensore del Bournemouth

Ci sono novità per quanto riguarda il calciomercato Milan. Come confermato da Tuttosport, i rossoneri sono molto attivi sul fronte Lloyd Kelly.

Il centrale inglese in scadenza con il Bournemouth però è più un’idea per giugno a parametro zero piuttosto che una soluzione per la stagione in corso. Il Milan a gennaio andrà a caccia di altri profili.

