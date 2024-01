Il Napoli accelera per arrivare a Lazar Samardzic dell’Udinese: il centrocampista è sempre più vicino a vestire l’azzurro

Ci sarebbero tre indizi importanti per far capire come De Laurentiis e Meluso stiano lavorando all’innesto in mezzo al campo. Il primo è un indizio social del club: nel postare gli auguri di buon anno ha inserito un ragazzo di spalle con lo stesso taglio di capelli del giocatore bianconero e in più con il numero 24 (come l’anno sulle) sulla maglietta. Il secondo arriva direttamente dalla cessione di Elmas: i 25 milioni incassati aiutano nel poter dare quanto richiesto ai friulani. Terzo e ultimo, come riporta il Corriere dello Sport, è l’arrivo del papà a Napoli per trattare sul contratto e limare gli eventuali dettagli.

