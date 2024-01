A Pressing, Raffaele Auriemma ha così commentato il rendimento tenuto da Dusan Vlahovic con la Juve nelle ultime uscite.

LE PAROLE – «Non può essere colpa di un allenatore se un giocatore non fa come prima Forse Allegri non lo utilizzava benissimo prima. Vlahovic sta avendo il rendimento della Fiorentina. Vogliamo dare merito a Giuntoli che ha dato serenità al calciatore? Magari prima non l’aveva, magari c’era un contesto tecnico che non lo esaltava. Non è reato dire che un allenatore, certe volte, un giocatore non lo sa utilizzare».

