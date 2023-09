Aurora Galli: «Bertolini non mi ha convocata per quello che ho detto. E non mi ha neanche chiamata…». Le parole dell’ex giocatrice della Juventus Women

Aurora Galli, ex centrocampista della Juventus Women ora all’Everton, ha parlato a DAZN.

RINNOVO EVERTON – Il rinnovo con l’Everton lo vedo come il proseguimento di un percorso iniziato 2 anni fa nel campionato più forte che c’è al mondo, per quanto mi riguarda. Ho la possibilità di scontrarmi contro le squadre più forti e le giocatrici migliori che ci sono in circolazione, questo fa sì che il mio miglioramento sia costante e continuo, non posso prendere sottogamba nessuna squadra del campionato inglese.

NON CONVOCATA AL MONDIALE – Sinceramente avevo un brutto presentimento riguardo la mia convocazione perché subito dopo l’uscita dall’Europeo della scorsa estate ho fatto presente alcune problematiche che avevo riscontrato durante tutto il raduno e il torneo. Queste critiche non sono state prese come un punto di partenza per migliorare a livello collettivo, ma sono state viste come un puntare il dito contro qualcuno, quindi quando non ho visto il mio nome nella lista è stato un dolore atroce al cuore, ma una parte di me se l’aspettava. C’è da dire anche che purtroppo non ho avuto neanche una spiegazione della non convocazione quindi ho deciso di chiamare la ct e chiedere personalmente la motivazione, pensavo fosse scontato questo passaggio, ma ho dovuto fare un passo in avanti io con tutta la delusione del non essere stata inserita nella lista e senza voler mancar di rispetto a nessuno.

