Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio specifica l’idea della società sulla posizione dell’estremo difensore camerunese.

Piero Ausilio ha chiarito la situazione di Andre Onana a margine di un evento tenutosi alla Triennale di Milano. “È il portiere dell’Inter, con i giocatori forti vorremmo andare avanti, sono punto di forza della squadra. Se arriveranno offerte le ascolteremo”.

“Ad oggi non sono arrivate o almeno non soddisfano le nostre aspettative. Il discorso Onana finisce qua ed è il portiere dell’Inter. Se da qui, e non aspetteremo la fine del mercato, nei prossimi venti giorni ci saranno offerte importanti non solo per lui, valuteremo tutti, ma non ci sono date, scadenze, né la voglia di privarsi di nessuno”.

