Il dirigente nerazzurro è in sella da ormai 13 anni: tantissime le trattative portate a termine sia in entrata che in uscita.

Tuttosport fa notare come dopo l’addio di Igli Tare alla Lazio Piero Ausilio sia il direttore sportivo in carica da più tempo di tutta la Serie A. Il quotidiano ricorda i momenti salienti della sua avventura che finora contempla ben 3 proprietà diverse: nel 2010 quando è diventato ds c’era ancora Massimo Moratti, il dirigente ha condotto trattative anche sotto la presidenza di Erick Thohir e lo fa tuttora che al timone c’è Steven Zhang.

Lautaro Martinez ed Achraf Hakimi i colpi migliori in entrata anche se il rimpianto è stata proprio la cessione di quest’ultimo, resasi necessaria per esigenze di cassa. Molti lo incolpano per il “regalo” Zaniolo alla Roma nell’operazione Nainggolan anche se il belga nonostante tutto goal pesanti li ha realizzati. Ora è costretto a fare i salti mortali conducendo sessioni intere di mercato a costo zero quando va bene, dovendo produrre un grosso attivo quando va male.

L’articolo Ausilio è il direttore sportivo più longevo della Serie A, tanti colpi ed un rimpianto proviene da Notizie Inter.

