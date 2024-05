Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha rivelato alcuni retroscena riguardanti Leao e Calhanoglu.

Il giornalista Fabrizio Biasin ha intervistato Piero Ausilio dopo la vittoria dello Scudetto da parte dell’Inter; non mancano dichiarazioni interessanti in ottica rossonera. “Penso che sia tutto importante, tutto il coordinamento dell’area. Non c’è solo chi è sul campo, il fatto che ci sia una buona comunicazione ha fatto sì che sia stata una stagione positiva. da 1 a 100 95 è sofferenza, il godimento è il 5% anche perché il giorno dopo si ricomincia e si parla solo di mercato per colpa vostra! C’è dietro un grandissimo lavoro, di squadra, di gruppo. Tutti i giorni essere messi in discussione è una cosa che non fa piacere, apro i giornali sapendo che ci sarò qualcosa e sorrido, prima mi faceva arrabbiare”.

Rafael Leao

L’arrivo a zero del turco

“Calhanoglu? Purtroppo c’è stato il dramma di Eriksen. In una situazione di angoscia, siamo stati bravi insieme a Inzaghi a capire le opportunità che c’erano sul mercato. C’era Hakan che si stava guardando in giro e lo abbiamo convinto con una telefonata, ha parlato con noi, con il mister che gli ha spiegato il progetto. È stata più facile perché lo abbiamo convinto in poco tempo rispetto a Mkhitaryan”.

Sull’attaccante esterno rossonero

Nell’estate 2019 Leao fu trattato dall’Inter, precisamente era l’alternativa a Romelu Lukaku che però poi arrivò: Conte, allora alla guida dei nerazzurri preferiva un giocatore già pronto. Il dirigente interista conferma tutto: “È vero, è stato vicino all’Inter. Molto molto vicino. Avevamo l’accordo con il Lille, un accordo trovato piuttosto in fretta in un incontro a Londra. Poi non abbiamo portato avanti l’accordo, con il ragazzo non siamo neanche arrivati a parlare in maniera troppo approfondita”.

