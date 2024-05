Federico Marchetti ha fatto il punto in casa Milan in merito al futuro tecnico rossonero. Novità importanti su Lopetegui e Conte.

Il nome del prossimo allenatore del Milan continua a essere argomento di dibattito, anche accesso tra i tifosi. Quest’ultimi vorrebbero un nome di rilievo, dal curriculum vincente e autorevole. La levata di scudi contro Lopetegui ha prodotto lo stop alle trattative che lo volevano in rossonero ma, ad oggi, è difficile ipotizzare il nome di chi siederà sulla panchina del Milan il prossimo anno al posto di Pioli. Stefano Marchetti, durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio, ha fatto il punto della situazione fornendo notizie rilevanti in merito a Lopetegui e Antonio Conte

Antonio Conte

Chi ha fatto saltare Lopetegui

La forte, massiccia, protesta dei tifosi rossoneri ha generato la chiusura di ogni discorso relativo a Lopetegui come prossimo allenatore del Milan. Federico Marchetti, sulla vicenda, ha svelato che “la vicenda Milan-Lopetegui fa riflettere, c’era l’accordo, mancava solo l’ok di Cardinale e proprio quello è mancato“. Prosegue poi analizzando i nomi e i profili più accreditati a sedere sulla panchina del Milan, sottolineando che “sono Fonseca e Conceicao, due allenatori portoghesi che interpretano il calcio in maniera diversa. Entrambi conoscono il calcio italiano e l’identikit sul profilo del nuovo allenatore del Milan è stilato”. Il giornalista ha però un dubbio, è difatti “stupito per la tempistica così lunga sul processo di decisione. È vero che il possibile addio a Pioli si è concretizzato nell’ultimo mese, ma il PioliOut di inizio stagione ha dato il via a questo. Nel processo decisionale il Milan poteva vagliare prima alcuni profili e alcune decisioni”.

Conte, nome concreto?

Il nome di Antonio Conte non è ancora del sfumato, almeno nell’immaginario dei tifosi. Federico Marchetti, a tal proposito, afferma che “non sarei totalmente sorpreso di vederlo al Milan, è infatti un allenatore che lavora alla grande sul campo ed è molto esigente con la squadra e la proprietà. Forse è proprio questo che può limitare alcune società, così come l’ingaggio pesante ma quest’ultimo penso sia un problema secondario”.

