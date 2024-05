La protesta e lo sciopero del tifo della Curva Sud non si arresta. Con il Cagliari, sabato a San Siro, nuova contestazione sugli spalti.

Lo spettacolo visto in occasione della partita casalinga di domenica scorsa contro il Genoa ha fatto male, e molto. Una curva totalmente in silenzio che, a pochi minuti dal termine, abbandona anche lo stadio ha fatto clamore. Una protesta bianca, silenziosa che non fa male fisicamente, ma che strazia il cuore di ogni milanista che ha i colori rosso e nero nell’anima. Una pagina malinconica che avremmo desiderato non rivedere ma che, con ogni probabilità, si ripeterà anche sabato con il Cagliari.

La protesta continua

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport apprendiamo che la contestazione della Curva Sud non si fermerà. Dopo il silenzio e l’abbandono di San Siro a pochi minuti dal termine di Milan-Genoa, anche per la sfida casalinga con il Cagliari la parte più calda del tifo rossonero protesterà. La rosea riferisce infatti che a San Siro non ci dovrebbero essere quindi cori, bandiere e striscioni, quanto meno nei settori abitualmente più appassionati dello stadio.

Un silenzio che fa rumore

A volte fa più male il silenzio di mille parole. La Curva Sud è da sempre stata una delle curve più calde della nostra Serie A, sostenendo la squadra a prescindere e con un calore che la rende unica al mondo. Il suo silenzio fa male, molto. Le ragioni della contestazione possono unire o dividere, questo è il gioco delle opinioni nel quale non entriamo. Constatiamo con amarezza quanto sta accadendo, con l’augurio che presto quel silenzio venga spezzato da urla di gioia e giubilo. Come ha detto ieri Maldini, nel corso della sua lunga intervista ad Alciato: “Noi a rialzarci dopo i tonfi siamo maestri”.

