Il rebus legato al prossimo allenatore del Milan è sempre più fitto di mistero. I nomi sul banco sono tanti, o almeno lo sono quelli che circolano sul web e sui quotidiani sportivi. Il Club di Via Aldo Rossi non ha ancora sciolto ufficialmente le riserve e, almeno per il momento, risulta davvero difficile fare un pronostico senza rischiare di cadere in errore. Gianluigi Longari, esperto di mercato di Sportitalia, ha scritto un pezzo molto articolato in cui spiega la reale situazione in merito al futuro della panchina rossonera, argomentando anche in merito alle possibilità che possa essere Antonio Conte il prescelto a prendere il posto di Pioli.

Conte, suggestione o realtà?

Il nome di Antonio Conte è stato accostato la prima volta al Milan mesi fa ormai. A detta di alcuni addetti ai lavori il suo approdo in rossonero è fatto, in attesa solo che venisse confermato. La realtà, come stiamo constatando, appare però molto diversa dai proclami di qualche mese fa. Gianluigi Longari, sull’argomento, ha affermato che “il nome che accende l’entusiasmo della piazza in maniera naturale ed inequivocabile è quello di Antonio Conte. La realtà che abbiamo verificato ci racconta di un’apertura da parte dello stesso Conte nello sposare un progetto che possa avere durata pluriennale, che sia mirato alla costruzione e non all’ossessione della vittoria sin da subito. Da qui partono le valutazioni del management rossonero, rispetto ad un eventuale contatto del quale non abbiamo contezza“.

Capitoli Conceicao e Fonseca

Nomi caldi, anzi caldissime, delle ultime ore sono quelli di Conceicao e Fonseca. Sui tecnici portoghesi Longari ha affermato che “il Milan memorizza la proposta dell’agente portoghese, la apprezza e la valuta. Nelle prossime ore è previsto un confronto tra Sergio Conceicao e Villas Boas che vada al di là di quello di qualche ora fa in favore di flash e di telecamere. Si parlerà di progetto, e di rapporti”. Per quanto riguarda invece Fonseca, ha dichiarato che “è un altro allenatore che è stato proposto ai milanesi dai suoi agenti, e che dopo un iniziale stand by aveva preso piede nelle considerazioni della dirigenza rossonera. La concorrenza più agguerrita in questa prospettiva è quella del Marsiglia”.

