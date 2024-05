Fernando Nelson Alves, ex calciatore del Porto, ha commentato il possibile arrivo di Conceicao al Milan e del rapporto che avrebbe con Leao.

Il nome di Sergio Conceicao sembra davvero essere il più papabile a sedere sulla panchina rossonera. Il profilo appare ideale per mettere d’accordo tutti, dirigenza e tifoseria. Il portoghese gode infatti di un curriculum importante, impreziosito da numerose vittorie di rilievo. L’ex giocatore di Parma, Lazio e Inter, da quando siede sulla panchina del Porto ha vinto, dal 2017 a oggi, tre campionati portoghesi, tre Supercoppe di Portogallo, tre Coppe di Portogallo e una Coppa di Lega portoghese. Fernando Nelson Alves, ex giocatore del Porto, ha commentato il suo possibile arrivo a Milano, sponda rossonera.

Rafael Leao

Conceicao ottimo per il Milan

Fernando Nelson Alves, intervistato in esclusiva da Sportitalia, ha commentato il possibile addio di Conceicao al Porto per accettare la proposta del Milan. L’ex calciatore ha dichiarato che “Conceição è stato in gran parte responsabile dei titoli vinti dal Porto in questi anni, perché con molte difficoltà finanziarie è riuscito quasi sempre ad avere squadre competitive. È molto esigente dentro e fuori dal campo. Penso che potrebbe essere un’ottima soluzione per il Milan. È molto ambizioso e non digerisce bene le sconfitte. Vuole sempre vincere. È molto preparato e molto competitivo“.

Leao, un problema

Fernando Nelson Alves ha poi approfondito come vivrebbe Leao il possibile arrivo sulla panchina del Milan del connazionale Conceicao. L’ex calciatore, stupendo tutti, ha affermato che “può andare molto bene oppure può andare molto male. Dipenderà solo dalla volontà di Leao e dal modo in cui saprà eventualmente seguirlo. Faccio un esempio: Casillas arrivò al Porto dal Real Madrid e dopo pochi mesi Conceição lo mise in panchina. Iker in poco tempo si è riconquistato la titolarità”.

