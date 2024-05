Il Milan, per l’erede di Pioli, è sospeso tra Conceicao e Fonseca. Sullo sfondo resta Thiago Motta che, al momento, è una pista complicata.

I pezzi del puzzle man mano si incastrano, così da formare la composizione esatta. Il rebus relativo al prossimo allenatore del Milan sembra iniziare a trovare una sua soluzione, i profili accostati ai rossonero, uno ad uno, si eliminano da soli o vengono scartati dalla società di Via Aldo Rossi. Al momento la lista dei candidati è decisamente ristretta, e prevede il ballotaggio tra Conceicao e Fonseca. Manuele Baiocchini, esperto di mercato di Sky e vicino al mondo Milan, ha fatto il punto della situazione, evidenziando chi al momento appare in vantaggio. Menzione anche per Thiago Motta.

Sergio Conceicao

Lo scatto di Fonseca avvicina Conceicao

Il Milan riflette, studia e analizza. Così come evidenzia anche Manuele Baiocchini “non ci sono tempistiche immediate, perché, essendo una scelta delicata e importante, il Milan vuole prendersi tutto il tempo necessario per fare questa scelta nel miglior modo possibile”. Scelta decisamente saggia e oculata, sbagliare infatti il nome del prossimo tecnico rischierebbe di essere un boomerang molto pericoloso. Su Fonseca Baiocchini ha affermato che “c’è un aggiornamento importante, ovvero che sarebbe molto vicino al Marsiglia. C’è stata una forte accelerata nelle ultime ore e nella prossima settimana si può chiudere. Il Milan o affretta le cose oppure perde la possibilità di arrivare a Fonseca”. Questa situazione avvicinerebbe Conceicao ai rossoneri “per il quale ci sono dei tempi tecnici ulteriori che riguardano la sua interruzione del rapporto lavorativo con il Porto – spiega Baiocchini – visto che è stato firmato soltanto poco tempo fa un contratto fino al 2028. Le parti dovrebbero lasciarsi a fine stagione, dato non scorrono buoni rapporti tra Conceicao e Villas-Boas, ma il Milan ha dei tempi tecnici da rispettare”.

E Thiago Motta…

Sullo sfondo resta sempre vivo l’interesse del Milan per Thiago Motta, seppur l’allenatore del Bologna sembra prossimo a sposare i colori bianconeri. Negli ultimi giorni si erano registrati dei tentativi del Milan di bruciare sul tempo la Juventus, Manuele Baiocchini rivela però che “al momento ci è stato detto che non ci sono i presupposti per andare avanti con lui”.

