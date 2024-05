Zlatan Ibrahimovic, sul proprio profilo X, ha diffuso un messaggio piuttosto criptico. Non è ancora chiaro a cosa si riferisca.

Oltre al rebus allenatore, arriva un nuovo enigma ad agitare il mondo rossonero. Il Milan, come sappiamo, è alle prese con il finale di stagione in cui si gioca il secondo posto e, fuori dal campo, è alle prese con la scelta del nuovo tecnico. Sono giorni e settimane ricche di lavoro e riflessione in Via Aldo Rossi, la sensazione che si tocca con mano è che la società stia valutando con massima perizia come muoversi nell’immediato futuro, per evitare ogni possibili errori. Ad accendere l’atmosfera ci pensa Zlatan Ibrahimovic che, sul proprio profilo X, ha lanciato un messaggio piuttosto criptico.

Visione e missione

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Milan, ha scritto un post sul proprio profilo X molto criptico che, al momento, è difficile capire. Possibile che qualcosa bolla in pentola e che, a tempo debito, sapremo tutto. Per il momento riportiamo il messaggio di Ibra, avente la seguente didascalia: ‘Vision and mission’, tradotto in italiano ‘Visione e missione’.

Vision and mission pic.twitter.com/b62IVwvspw — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 10, 2024

Annuncio imminente?

La fantasia, in seguito al post di Ibra, cavalca libera. E’ però lecito pensare, immaginare, che qualche decisione importante sia stata presa e che a stretto giro sarà comunicata alla stampa e ai tifosi. Ciò che è certo è che quando si muove lo svedese, o anche solo quando pubblica un paio di parole, qualcosa di importante è in procinto di accadere. La speranza e la convinzione di molti è che la presenza di Ibrahimovic in società possa essere la molla propulsiva per un ulteriore passo avanti delle ambizioni del Club.

