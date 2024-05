Stefano Pioli potrebbe escludere dai titolari quattro titolari nella gara di San Siro contro il Cagliari. Si prospetta anche un cambio modulo.

Dopo le tante chiacchiere in merito al nuovo allenatore del Milan, tra voci e indiscrezioni di ogni tipo, è tempo di rituffarsi nel calcio giocato, quello che ha come uno protagonista un pallone che rotola sul campo. Sul verde di San Siro infatti sabato sarà tempo di Milan-Cagliari, gara importante per i rossoneri per blindare definitivamente il secondo posto, ancor di più per i sardi che si giocano la permanenza in Serie A. Stefano Pioli potrebbe optare per diversi cambi, dovendo fare anche i conti con gli infortuni di Maignan e Loftus-Cheek, entrambi ancora ai box.

Esclusioni eccellenti

In un San Siro che si annuncia essere surreale, in continuità rispetto a quanto visto contro il Genoa settimana scorsa, Stefano Pioli è pronto ad una vera e propria piccola rivoluzione. Secondo quanto riferito da Sky infatti, ben quattro titolari sono a rischio esclusione. L’emittente svela infatti che, a correre il rischio di partire dalla panchina, sarebbero Theo Hernandez, Rafael Leao, Davide Calabria e FikayoTomori. Al loro posto giocherebbero rispettivamente Florenzi, Chukwueze, Kalulu e Thiaw.

Ritorno al 4-3-3

Pioli sta valutando, nelle ultime ore prima del match, anche un cambio modulo. Accantonato quindi, almeno per domani, il consueto 4-2-3-1 e ritorno al 4-3-3. Tornare a vincere è la condizione unica per cercare di animare l’animo della Curva Sud che, così come annunciato da La Gazzetta dello Sport, dovrebbe scegliere anche contro il Cagliari la linea della protesta, silenziosa e inoperosa. Occorre un sussulto, una scossa, che solo una vittoria convincente può offrire.

