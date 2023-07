Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha chiarito le intenzioni della società per quel che riguarda il centrocampo.

Piero Ausilio ha parlato in maniera abbastanza schietta dei piani di mercato dell’Inter a margine di un evento tenutosi a Milano. “Come tutte le trattative c’è sempre una difficoltà, col Sassuolo le difficoltà aumentano. Quando un club prende un calciatore le altre dicono che non c’erano, ma in realtà lo seguivano in tante, non era solo questione di uno o due squadre, è un giocatore forte che è cresciuto tanto, è un Nazionale, ha attirato l’attenzione di tante squadre italiane”.

Davide Frattesi

“Noi ci abbiamo lavorato, siamo stati forse convincenti, e il ragazzo ha dato una mano perché forse vedeva nell’Inter il progetto più convincente. E siamo stati contenti di chiudere questa operazione. Altro colpo a centrocampo? Più che una casella parlerei di situazioni che possono essere prese in considerazione più di un nome. Abbiamo tanti ragazzi da sistemare in uscita e una volta fatte quelle possiamo capire come completare il reparto che è competitivo anche se è andato via Brozovic. A centrocampo quando partirà la stagione saremo in sei, con il mister e Marotta cercheremo di fare la rosa migliore per tutte le competizioni, ci servono giocatori importanti. Cercheremo di fare un doppio ruolo, con 20 giocatori di movimento e tre portieri. Saremo questi all’inizio del campionato”.

