Ausilio gelido su Lukaku: «Non mi interessa». Così il direttore sportivo dell’Inter sul centravanti in trattativa con la Juventus

Piero Ausilio, ds dell’Inter, è intervenuto ai microfono di Sportmediaset prima del Trofeo Berlusconi tra Milan e Monza

Il dirigente nerazzurro ha parlato di mercato non volendo però rilasciare alcuna dichiarazione sul caso Lukaku, in trattativa con la Juventus: «Cerchiamo qualcuno che faccia gol. Balogun? Una delle opportunità, ma non seguiamo solo lui. Lukaku? Non mi interessa».

