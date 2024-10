Il direttore sportivo ammira da tempo un’ala che si è messa in luce nell’ultimo turno di Champions League. Protagonista indiscusso delle gare di Champions League che si sono tenute la settimana scorsa è Karim Adeyemi: la sua tripletta lo ha catapultato nell’olimpo dei giocatori più desiderati dai top club europei. Il Borussia Dortmund però sembra in grado di dire no a tutte le ricche offerte che sicuramente arriveranno per lui. Il profilo La carriera di Adeyemi ha avuto una traiettoria impressionante. Originario della Baviera e cresciuto nelle giovanili di alcune delle squadre più prestigiose della regione, inclusa quella del Bayern Monaco, Adeyemi ha iniziato a farsi notare già all’età di 16 anni, quando è stato acquistato dal Salisburgo. Dopo una stagione in prestito presso il Liefering, la sua ascesa è stata rapida, culminata con una stagione di successo in cui ha segnato 19 reti in campionato. Fu allora che ha […]

Leggi l’articolo completo Ausilio ha un debole per un esterno offensivo da 50 milioni: servirebbe la cessione di Thuram, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG