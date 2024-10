Un parallelo tra Inzaghi e Conte, il loro modulo e il loro credo calcistico. In attesa dello scontro diretto Inter e Napoli sembra il duello di questa stagione In una stagione dove ogni incontro è un tassello fondamentale per il disegno finale dello scudetto, Inter e Napoli si trovano a confrontarsi direttamente in un duello che promette scintille e strategie rinnovate. Entrambi gli allenatori, Simone Inzaghi per l’Inter e Antonio Conte per il Napoli, si affacciano a questa sfida cruciale con bagagli tattici profondamente evoluti rispetto alle loro formule iniziali, segnando un momento di trasformazione nell’architettura del gioco che potrebbe determinare le sorti del campionato. La metamorfosi dell’Inter sotto Inzaghi Simone Inzaghi, subentrato all’Inter nel 2021 dopo la partenza di Conte, ha ereditato un 3-5-2 solido ma è stato costretto a rivedere le sue strategie a causa di cambiamenti significativi nella rosa, come la perdita di Lukaku. La squadra, pur […]

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG