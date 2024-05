Il dirigente dell’Inter Piero Ausilio si sbilancia sui prolungamenti di capitano, vice e dell’allenatore nerazzurro.

Piero Ausilio naturalmente ha parlato anche dei rinnovi di contratto di Lautaro Martinez e Barella nella lunga intervista concessa a Fabrizio Biasin di Libero. “Quella del rinnovo di Lautaro è una situazione normale che c’è in tutte le società quando si parla di un rinnovo di un top player. Naturalmente a livello economico sposta qualcosa, quando si parla di questi contratti, a tutte le società serve tempo. C’è la volontà del club di tenerlo per tanti anni, la volontà del calciatore è la stessa e lo ha detto in tutti i modi. È normale che dal punto di vista economico bisogna trovare un equilibrio che oggi stiamo ancora cercando. Non c’è nessuna fretta, non cambia i programmi dell’Inter e del giocatore che vuole restare qui. Il monte ingaggi a fine mercato sarà più o meno lo stesso di adesso”.

Nicolò Barella

Il rinnovo di Barella

“Può o meno le dinamiche sono le stesse. Conosco Beltrami da 30 anni, è una cosa che forse nei tempi possa arrivare prima di quello di Lautaro. Ma non cambierà l’esito di entrambe le situazioni”. Capitano e vice hanno entrambi contratti in scadenza nel 2026 ma l’Inter li considera giustamente dei perni e vuole agire con largo anticipo.

Il prolungamento di Inzaghi

“Formalità, è una cosa talmente scontata che ci siederemo intorno a un tavolo e rinnoveremo in cinque minuti”.

