I nerazzurri ritoccheranno il loro reparto offensivo in vista della prossima stagione ma probabilmente non ci sarà spazio per un grande colpo.

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha rilasciato una video intervista a Fabrizio Biasin su Instagram; ecco le sua parole sull’attacco dell’Inter tra presente e futuro. “Penso che Arnautovic sia stato condizionato da qualche problema fisico. Al di là delle cose che sento e leggo, noi siamo contenti di Arnautovic, ha dato un contributo importante. Non solo sul campo. Lui e Sanchez hanno trovato davanti due giocatori formidabili. Può fare sicuramente di più, questo sì, ma per quello che ha dato quest’anno siamo strasoddisfatti. Ha fatto un grandissimo lavoro anche nello spogliatoio e vale quanto il lavoro sul campo”.

Albert Gudmundsson

Su Valentin Carboni in prestito al Monza

“Come qualità può stare all’Inter, anche da terzo e abbiamo grandi aspettative su di lui. Dobbiamo valutare se è giusto portarlo qui sapendo che troverà poco spazio o lasciarlo fuori dove può crescere. Sta facendo bene al Monza, valuteremo insieme al ragazzo cosa fare”.

Su Gudmundsson

“È un giocatore di qualità che piace all’Inter e soprattutto al Genoa. Piace anche ad altre squadre, noi in questo momento in quel reparto siamo a posto così. Abbiamo Arnautovic che è sotto contratto, dobbiamo fare delle valutazioni su Sanchez che anche se è sotto contratto non vuol dire che parta. C’è Carboni al Monza, Pio Esposito allo Spezia, Sebastiano Esposito, c’è Satriano. Dopo valuteremo tutto”.

L’articolo Ausilio: “Strasoddisfatti di Arnautovic, valuteremo il futuro di Carboni, Gudmundsson piace a noi e non solo” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG