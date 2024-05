Thomas Tuchel in corsa per la panchina del Milan: la clamorosa indiscrezione rilanciata dal portale ‘Caught Offside‘.

Nuova indiscrezione riguardante il Milan, nuovo nome accostato alla panchina rossonera. Nonostante Sergio Conceicao sembra essere in pole per prendere il posto di Pioli al termine della stagione, non mancano nuove indiscrezioni pronte a ribaltare ogni certezza evidenziata fino a un momento prima. L’ultima, in ordine temporale, riguarda l’attuale tecnico del Bayern Monaco Thomas Tuchel.

La clamorosa indiscrezione

Il portale ‘Caught Offside‘ ha lanciato un’indiscrezione che avrebbe senza dubbio del clamoroso. L’attuale tecnico del Bayern Monaco Thomas Tuchel sarebbe stato inserito nella lista ristretta dei nomi dai quali il Milan sceglierà il nuovo tecnico. Tuchel è infatti in uscita dal club bavarese che, dopo 11 anni, ha perso il primato tedesco in favore del Bayer Leverkusen. Il tecnico, pur se dovesse raggiungere la finale di Champions League, sembra destinato a salutare la Germania. Il Bayern Monaco infatti sta già sondando diversi profili, tra cui anche Antonio Conte, lungamente accostato proprio al Milan.

La posizione del Milan e la concorrenza

Su Tuchel – aggiunge il portale ‘Caught Offside‘ – ci sarebbero anche gli interessamenti di grandi squadre del calibro del Manchester United. Possibile che al Milan il suo profilo sia stato valutato ma mancano ulteriori conferme in tal senso. La linea del Club sembra ormai delineata e destinata a puntare con convinzione su Conceicao. Le prossime ore, in tal senso, potrebbero togliere gli ultimi dubbi rimasti. E’ previsto infatti un summit tra il tecnico portoghese e il Porto presieduto da Villas-Boas.

