L’Australia ha ufficializzato l’arrivo del Ct Arnold Graham, il tecnico ha parlato anche ai canali ufficiali. Contratto fino al 2026. Ecco le sue parole:

«Amo l’Australia e amo il calcio australiano, e niente potrà mai eguagliare l’euforia, l’orgoglio e il senso di realizzazione che io e l’intero gruppo abbiamo provato in Qatar. La voglia di continuare nel ruolo non è mai stata così forte e so di avere ancora molto da dare al calcio australiano. Voglio regalare gioie ai nostri tifosi come abbiamo fatto in Qatar»

