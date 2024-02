Autogol Huijsen: deviazione sfortunata in Roma-Torino per il difensore di proprietà della Juve – VIDEO

Dopo la rete al Frosinone, anche un autogol per Huijsen nel finale di Roma-Torino. Sfortunata deviazione in area per la rete del 3-2 della squadra granata, comunque ininfluente per il talento della Juve.

Autogol del tutto fortuito quello di Huijsen.

Il movimento per chiudere sul cross basso era giusto.

Sarebbe capitato a chiunque. Non era un fenomeno ieri e non un brocco oggi.

È un ragazzo del 2005 che sta crescendo https://t.co/R0Mj2szjn7 pic.twitter.com/yy939MGkhG — ᑭᗩᘔᘔOᑭᗴᖇYIᒪᗪIᘔ (@pazzamentejuve) February 26, 2024

