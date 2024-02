Come rivelato da Sport Mediaset, le voci riguardanti un possibile addio di Federico Chiesa alla Juve non sembrano essere infondate, dato che l’attaccante non sembra particolarmente sereno, anche considerando la scadenza del suo contratto nel 2025.

La mancanza di progressi nella trattativa per il di rinnovo sta spingendo il club bianconero a valutare altre opzioni sul mercato. Tuttavia, la Juve spera comunque di trovare un accordo con il giocatore per un prolungamento “breve”, al fine di avere più potere contrattuale in estate.

