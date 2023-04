L’avvocato Afeltra ha commentato la sentenza del CONI sul ricorso Juve. Le sue parole sul nuovo processo.

AFELTRA – «Se noi andiamo a vedere i capi di incolpazione, la Juventus, per l’articolo 4, viene incolpata solo in relazione all’articolo 6 del Codice di Giustizia sportiva, perché la società risponde dei fatti contestati ai dirigenti. Ma nel momento in cui c’è una differenza tra inchiesto e pronunciato, e c’è solo per la Juventus ma non per i dirigenti, cui quell’articolo 4 era stato confermato, mi assumo la responsabilità di affermare che in sede di rinvio, la Juventus sarà assolta per difetto di corrispondenza tra il gestore e pronunciato»

