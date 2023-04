Ai microfoni di Radio Radio, l’avvocato Roberto Afeltra è tornato a parlare così del caso plusvalenze Juve.

AFELTRA – «Io sono convinto che dalla motivazione della sentenza del Collegio di garanzia arriverà l’esclusione della responsabilità per la Juventus. Se così fosse, la sanzione è esclusivamente un’ammenda economica. Ma quello che è certo è che la Federazione da oggi, al momento in cui viene depositata la motivazione del Collegio di garanzia, non c’è possibilità di arrivare ad una sentenza definitiva prima del 30 giugno».

