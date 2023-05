Avv. Paniz svela: «Processo Juve, c’è una data limite». Le parole dell’esperto sul fronte UEFA

A TMW Radio, l’avvocato Maurizio Paniz si è espresso così sul caso Juve.

AVV. PANIZ – «Alcuni punti fermi sulla questione ormai ci sono come la condanna di alcuni dirigenti che porterà alla perdita di alcuni punti. Non si sa mai quello che può succedere e quindi la Juventus deve cercare di fare punti per la Champions League. Questo procedimento giuridico, però, deve essere completato entro il 10 giugno. Data in cui si devono comunicare alla UEFA le squadre che partecipano alle coppe europee».

