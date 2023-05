A Pressing, Fabrizio Biasin ha preso le difese del centravanti della Juve Dusan Vlahovic.

BIASIN – «Questo è razzismo. Di fronte al razzismo non esistono i regolamenti, ci si ferma, non si può andare avanti. Facciamo passare per colpevoli le vittime di razzismo. Vlahovic ha fatto bene, Kostic a La Spezia esce dal campo e non dice niente. Lì non succede niente. Se uno reagisce invece ne parliamo».

