L’avvocato Paniz, parla nella trasmissione radio Maracana di TMW Radio, ecco cosa dice sulla Juventus l’esperto.

Sono queste le parole dell’avvocato Paniz che su TMW Radio nella trasmissione Maracana parla della situazione della Juventus: “E’ una mossa preventiva e non che ammette responsabilità. Le tematiche sono due: una le plusvalenze, su cui ci sono già sentenze che escludono, la seconda la contabilizzazione sugli stipendi e ci sono degli orientamenti diversificati. La Juve ne ha sposato uno avallato da molti precedenti, uno è stato sposato dalla Consob e dalla magistratura.“

Conclude così: “La Juve ha ritenuto di lasciare campo aperto agli accertamenti e lo spazio per un nuovo CDA che possa riscrivere certe cose. Questo però è solo una mossa preventiva solo da rispettare. Poteva accadere la sospensione temporanea del CDA, quindi la mossa è comprensibile. E’ stato un passaggio oculato, attento, rispettoso delle varie opinioni, ma non è un’ammissione di colpevolezza riguardo un comportamento tenuto. La Juve non rischia nulla, né dal lato sportivo che da altri. Dovrà combattere per far valere il proprio punto di vista come accade quando ci sono delle interpretazioni diverse.“

