Le parole di Jalel Kadri, allenatore della Tunisia, sulla decisiva sfida contro la Francia al Mondiale 2022

Jalel Kadri, CT della Tunisia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Francia decisiva per il passaggio del turno al Mondiale.

PAROLE – «Niente è impossibile, vogliamo rendere felici i nostri tifosi. Domani sarà una giornata storica, speriamo che tutto vada bene per noi. Avremo i nostri tifosi a spingerci, sono forse i più appassionati di questo Mondiale. È stato frustrante perdere contro l’Australia ma abbiamo un’occasione d’oro per riscattarci. La Francia ha grandi campioni come Kylian Mbappé ma è una squadra di 11 giocatori che affronta una squadra di 11 giocatori».

L’articolo Tunisia, Kadri: «Domani giornata storica» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG