Azmoun Milan: l’attaccante è seguito dai rossoneri, ma non è la prima scelta. La situazione sul calciatore del Leverkusen

Secondo quanto riportato da Daniele Longo su Twitter, Azmoun è uno degli obiettivi in lista per il Milan, ma non la prima scelta.

Al momento non c’è accordo con l’attaccante ex Zenit e non c’è ancora una trattativa per l’ex Zenit ora al Bayer Leverkusen.

