Il nuovo difensore dell’Atletico Madrid, Cesar Azpilicueta ha detto la sua riguardo alle voci che lo vedevano vicino all’Inter

Alla fine l’Inter non è riuscita a piazzare il colpo Cesar Azpilicueta a parametro zero. Il difensore ha salutato il Chelsea dopo 11 anni si è accasato con l’Atletico Madrid. Queste le sue dichiarazioni al Mundo Deportivo.

LE PAROLE –: «Sono molto felice di essere qui. Grazie a tutti. Le prime ore e i primi giorni sono stati fantastici. Non vedo davvero l’ora che inizi stagione. Ho 33 anni e non posso cambiarlo. L’anno scorso ho firmato due anni con il Chelsea e quest’anno ho deciso di cambiare perché pensavo fosse la cosa migliore. Gli anni vanno guadagnati sul campo. Il passato è molto bella ma devi dimostrarlo ogni giorno. Ora, per provare che merito di continuare. Speriamo, perché significherebbe che le cose stanno andando bene. Altre offerte? Ci sono state molte voci e non ero abituato».

L’articolo Azpilicueta: «Inter? Ci sono state molte voci, non ero abituato» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG