Azpilicueta diventerà a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter. Biennale per il giocatore del Chelsea e visite mediche programmate

Tutto fatto per l’arrivo di Azpilicueta alla corte dell’Inter dopo una trattativa con il quasi 34enne ormai ex Chelsea: voluto fortemente non solo dalla società, ma anche da Simone Inzaghi.

Secondo quanto pubblicato da La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni ci saranno le visite mediche a Milano per poi ufficializzare l’accordo: sarà un biennale.

L’articolo Azpilicueta-Inter, è fatta per il giocatore del Chelsea proviene da Inter News 24.

