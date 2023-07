Il dirigente nerazzurro Beppe Marotta loda Valentin Carboni e fa il punto su alcune trattative di mercato.

Beppe Marotta su Sky Sport ammette che Cesar Azpilicueta sembra diretto verso altri lidi. “Non nascondo che nell’idea nostra Azpilicueta era un giocatore che ci piace, perché al di là delle qualità tecniche agonistiche ha esperienza, cultura della vittoria ed è un elemento fondamentale all’interno di uno spogliatoio per inseguire il modello della vittoria”.

Giuseppe Marotta

“È spagnolo e sta valutando proposte della Spagna. Noi attendiamo le sue risposte. Offerta per Onana Non è arrivata ancora, ci stiamo lavorando con Ausilio, ma ancora no. Valentin Carboni? Da prendere nel Fantacalcio, è stato in Nazionale, ha fratelli che stanno facendo bene. Spesso i figli d’arte rappresentano una garanzia”.

