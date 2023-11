L’allenatore Adriano Bacconi ha voluto dire la sua in merito alla sconfitta rimediata dal Milan contro il Borussia Dortmund

Intervenuto a Taconazo, il tecnico Adriano Bacconi si è espresso così sul ko del Milan in Champions League contro il Borussia Dortmund.

LE PAROLE – «Al di là degli infortuni, che non può essere un alibi, il Milan è una squadra che ha grandi problemi di equilibrio. Ha tanti giocatori giovani, tecnici, inesperti, non ben amalgamati soprattutto nella fase di non possesso. La squadra fa fatica a difendersi, non sa difendere bassa, non sa aggredire alta, si allunga spesso, lascia spazi. Si è vista la facilità che aveva il Dortmund nell’entrare dentro, nel trovare passaggi filtranti tra le linee rossonere, al di là dei giocatori. Secondo me due giocatori stanno mancando clamorosamente, e stanno giocando, non sono infortunati, spesso uno dei due anzi è in panchina per scelta tecnica: uno è il portiere, che sembra il fratello di quello dell’anno scorso, il secondo è Krunic: l’anno scorso era il giocatore chiave in mezzo, quest’anno non lo vediamo mai».

