Mattinata d’allenamento a Milanello per il Milan di Stefano Pioli in vista del Frosinone: il punto sugli infortunati

Nella giornata di oggi il Milan ha svolto una seduta d’allenamento in mattinata in vista del prossimo impegno di campionato contro il Frosinone, in programma per sabato 2 dicembre alle ore 20:45.

Stefano Pioli deve fare i conti con i numerosi infortunati. Tra di essi, in due hanno svolto oggi un lavoro personalizzato a Milanello: si tratta di Rafael Leao e Simon Kjaer.

The post MN24 – Allenamento Milan: lavoro personalizzato per due giocatori appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG