Badiashile Milan, cosa filtra sul possibile colpo in difesa: gli ultimissimi aggiornamenti sul nome circolato in queste ore

In vista del prossimo mercato di gennaio il Milan cerca un nuovo difensore. Nelle ultime ore è circolato anche il nome di Benoit Ntambue Badiashile come possibile obiettivo in difesa.

Come riportato da SOS Fanta, è vero che il Diavolo sta cercando un difensore per gennaio, ma il difensore del Chelsea non è un obiettivo concreto. I Blues lo hanno preso da poco, pagandolo molto, e nel caso per farlo uscire chiederebbero una cifra molto importante.

