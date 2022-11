Bagni sicuro: «Il Napoli vincerà lo scudetto a prescindere da Bergamo». Le parole dell’ex giocatore azzurro

Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport a due giorni dalla sfida contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni:

«Può capitare che contro l’Atalanta il Napoli possa non vincere, ma sono convinto che alla fine del campionato saranno comunque primi. Anche a Liverpool ho goduto nel vedere come Spalletti fa giocare la squadra. Tutti sono coinvolti e si aiutano per superare ogni difficoltà. Al Maradona è cambiato il clima, la gente si diverte».

