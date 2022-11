Maldini architetto del Rinascimento Milan: tutti i meriti di Paolo nella rinascita del Diavolo

Paolo Maldini sarà premiato il 7 novembre a Torino come European Golden Manager. Su Tuttosport il dirigente del Milan viene definito “l’architetto del rinascimento rossonero” in Italia e in Europa.

Maldini insieme a Massara e Moncada non ha sbagliato praticamente nulla nonostante le risorse limitate, portando in rosa giocatori che ora stanno diventando tra i migliori al mondo, come per esempio Rafael Leao, Theo Hernandez e Sandro Tonali. L’ultima scommessa di Paolo è Charles De Ketelaere, sul quale non ha dubbi che esploderà presto anche lui. Ma non solo giovani talenti: Maldini ha creduto in giocatori esperi come Ibrahimovic e Kjaer, la cui presenza ha aiutato tantissimo i più giovani a fare il salto di qualità.

