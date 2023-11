Bagni stronca la Juve: «Sono loro l’anti-Inter». Le dichiarazioni dell’ex calciatore

Salvatore Bagni, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Juve e della lotta Scudetto.

BAGNI – «Napoli alternativa dell’Inter. Alternative? L’Inter ha Sanchez, la Juve Milik e il Milan in questo periodo ha problemi con tutti gli attaccanti. Ma uno con la qualità di Raspadori non ce l’ha nessuno, dietro Osimhen. E non dimentichiamo che c’è anche Simeone».

