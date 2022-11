Ecco le parole dell’agente Fifa, Andrea Bagnoli che discute a TMW Radio dei possibili rinnovi di Lautaro Martinez e Skriniar con l’Inter.

Sono queste le parole dell’agente della Fifa, Andrea Bagnoli che su TMW Radio parla dell’Inter ma anche di Skriniar e Lautaro Martinez. Così sul difensore centrale: “Credo che un giocatore come Skriniar sia in assoluto la priorità, infatti le parti mi sembrano vicine. Poi si vedrà. Non vedo difficoltà nel rinnovo.“

Conclude parlando della punta argentina, Lautaro Martinez: “Credo che abbia sposato il progetto Inter, la società l’ha fatto sentire un giocatore importante. Delle volte c’è la paura di prendere i giocatori sudamericani per la testa, ma Lautaro è molto europeo in questo.” Insomma pare che i nerazzurri non dovrebbero perdere i suoi due gioielli tanto stimati anche dalle altre squadre.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG