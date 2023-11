Il giornalista Manuele Baiocchini ha fatto il punto sui calciatori del Milan impegnati con le rispettive nazionali: le sue parole

Intervenuto in collegamento per Sky Sport, il giornalista Manuele Baiocchini si è espresso così sui calciatori del Milan impegnati con le nazionali, tra chi ha già giocato e chi deve ancora farlo.

LE PAROLE – «9 nazionali per il Milan, la scorsa volta erano 13. Vero che molti sono infortunati. C’è apprensione per le partite di stasera, giocheranno i titolari del Milan: Maignan, Theo, Giroud, Reijnders. C’è chi ha già giocato come Krunic, Musah e Tomori. L’inglese è uscito per una botta ed era anche ammonito. Vengono utilizzati tanto i milanisti che sono in giro per le Nazionali e questo non aiuterà il lavoro di Pioli quando torneranno alla base»

