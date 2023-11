Bennacer giura amore al Milan: «Do tutto in campo perché amo questa maglia». Le parole del centrocampista rossonero

Ismael Bennacer ha parlato ai microfoni del canale YouTube di Instant Foot della firma con il Milan. Ecco le parole del centrocampista rossonero:

«Ho firmato con il Milan prima delle vacanze, quando sono tornato. Maldini, Massara… Arrivare a Milano, in un club così, è tutto di alto livello. All’inizio, non ti rendi conto della grandezza di quel club. Mio fratello maggiore è un grande tifoso del Milan, ma non scelto questi colori per questo motivo. Ho sempre preso le mie decisioni: ascolto, ma poi scelgo io cosa fare. Il Milan è un club incredibile. L’organizzazione, le persone, è tutto troppo incredibile. Sento la storia di questo club, il peso della maglia anche. Ecco perché do tutto in campo perché quando amo qualcosa. Amo il Milan».

