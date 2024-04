Il giornalista Manuele Baiocchini si dice convinto che senza la sollevazione popolare lo spagnolo sarebbe stato di fatto già il nuovo allenatore rossonero.

Manuele Baiocchini a Sky Sport ha fatto il punto sull’intricata vicenda riguardante il prossimo allenatore del Milan. “L’era Pioli è terminata, o comunque terminerà alla fine della stagione perché la società vuole proporre qualcosa di diverso. Credo che se non ci fosse stata tutta questa sommossa popolare nei confronti di Lopetegui allora Lopetegui sarebbe già in pectore, anche se non è stato firmato nulla”.

Julen Lopetegui

Passo indietro?

“Invece ora la dirigenza ragionerà su quelli che sono gli umori della piazza, c’è un clima di totale sfiducia su Lopetegui nonostante ci siano stati degli incontri con l’agente, nonostante il Milan abbia trovato un accordo per un contratto triennale, quindi un ciclo anche di media durata, a delle cifre importanti: intorno ai 4 milioni di euro l’anno. Nonostante tutto ciò non si può non tenere in considerazione quello che sta succedendo: i tifosi non vogliono Lopetegui, vogliono un profilo di caratura internazionale, un allenatore vincente ed affermato. C’è Conte, ci sarebbero De Zerbi e Thiago Motta. Il Milan aveva provato, sta provando a fare una scelta diversa. Bisognerà capire quanto sarà interessato dalle critiche che stanno arrivando in questi giorni e quanto vorrà andare avanti deciso per la propria strada, con Cardinale che avrà l’ultima parola su questa scelta”.

La carriera dello spagnolo

“Non possiamo non registrare tutto quello che si sta dicendo intorno alla figura di Lopetegui, nonostante sia un allenatore ben conosciuto in Europa, ha avuto delle gran belle esperienze con le nazionali spagnole, la vittoria con il Siviglia dell’Europa League. Le cose sono andate meno bene quando ha allenato il Porto ed il Real Madrid. È andato invece meglio col Wolverhampton. Gli elementi ci sono per una discussione, vedremo se il Milan metterà sotto contratto Lopetegui oppure andrà avanti nella ricerca dell’erede di Pioli”.

