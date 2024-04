La dirigenza rossonera si interroga sul profilo a cui affidare la panchina del club a partire dalla prossima stagione: la scelta non va assolutamente sbagliata.

Il campionato e la stagione devono ancora finire ma si rincorrono le voci sul prossimo allenatore del Milan. L’eliminazione dall’Europa League ed il derby perso lunedì scorso hanno posto la pietra tombale sull’avventura quinquennale di Pioli.

Pista spagnola

A detta di più o meno tutti gli addetti ai lavori la dirigenza aveva scelto in maniera decisa Julen Lopetegui: a conferma di ciò circolavano già le cifre che avrebbe previsto il suo contratto col club meneghino. La tifoseria invece si è rivoltata chiedendo a gran voce un nome dallo status più elevato: la dirigenza pare poter tener conto della protesta almeno in questi giorni. Ci saranno riflessioni supplementari e non è detto che alla fine non venga comunque scelto l’ex Siviglia e Real Madrid.

Paulo Fonseca

Nuovi scenari e qualche vecchia conoscenza

Moncada, Furlani ed Ibrahimovic tornano a pensare ad altri nomi: la Gazzetta dello Sport menziona Fonseca, Van Bommel, De Zerbi e Galtier più altri nomi che restano sullo sfondo come Tedesco e Gallardo. Fonseca e De Zerbi lavorano con i giovani e conoscono il calcio italiano, l’ex Sassuolo da calciatore ha svolto anche il settore giovanile a Milanello. Ha una clausola rescissoria da 15 milioni di euro ma il Brighton potrebbe negoziare perché interessato a monetizzare: la dirigenza accetterà di pagare il cartellino anche dell’allenatore?

