L’emergenza infortuni che ha attanagliato la squadra di Pioli lo scorso inverno ha favorito il debutto in Prima Squadra di diversi giovani tra cui il difensore serbo.

La crisi infortuni ha danneggiato la stagione del Milan compromettendo i risultati della squadra: lo scorso inverno Pioli ha dovuto spesso reinventare la difesa e ciò ha portato i rossoneri a perdere tanti punti in classifica in campionato e ad uscire dai gironi della Champions League.

La scoperta

Un aspetto positivo però c’è stato anche in questo e si tratta dell’esordio di diversi giocatori della Primavera tra cui Jan-Carlo Simic. Il giovane difensore ha segnato all’esordio in Serie A salvo tornare in la Primavera dopo i recuperi degli infortunati; il serbo ha brillato nelle fasi finali della Youth League, competizione in cui la squadra guidata da Abate è arrivata fino alla finale poi persa 3-0 per mano dell’Olympiakos.

Jan Carlo Simic

Scenari futuri

A seguito della sua ascesa diversi club di Premier League sono interessati a lui, secondo quanto riportato da TMW; si tratta di Bournemouth e Fulham. Il Milan però sta lavorando anche per rinnovargli il contratto e si sente ottimista sul fatto che il giovane possa restare. Non è ancora chiaro quale sarà il percorso di Simic ma la possibilità che venga creata una squadra B da inserire in Serie C sarebbe un’ottima notizia anche per lui. Nelle pochissime apparizioni in Serie A ha dimostrato di avere le qualità per progredire e di avere già una grande leadership nonostante la giovane età.

L’articolo Due inglesi su Simic, a che punto è il rinnovo col Milan? proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG